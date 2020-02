Fragnes-La-Loyère : Une belle cérémonie des vœux où personne n’a été oublié!

Employés municipaux, associations, nouveaux administrés… tous ont été mis à l’honneur par le Maire et ses adjoints !

C’est une très belle cérémonie des vœux qui s’est déroulée mercredi soir à la salle Communale du Bicentenaire de Fragnes-La Loyère à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux du nouvel an organisé par le Maire, Alain Gaudray et ses adjoints.

C’est plus d’une centaine de personnes dont des autorités civiles et militaires qui ont répondu à l’invitation. Entouré des deux Conseillers Départementaux Raymond Gonthier et Françoise Verjux Pelletier, des Vice-présidents du Grand Chalon messieurs Francis DEBRAS et Fabrice Rignon, Karine Plissonnier Conseillère Délégué au Grand Chalon, les Maires des communes voisines, des élus de Saint-Marcel, Joël Lefevre représentant la ville de Chalon, Fabien Farrugia, Capitaine et commandant la Gendarmerie de Chalon-sur-Saône, l’ Adjudant chef Turlot, de la Brigade de Gendarmerie de Chatenoy-le-Royal, Messieurs et Mesdames les Présidents des Associations, Alain Gaudray s’est adressé à ses administrés.

Voici quelques extraits de son allocution :

« Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui nous ont fait l’honneur et l’amitié d’être présentes ce soir [...] C’est le moment de vous dire combien le Conseil Municipal et moi-même sommes heureux de vous accueillir dans notre salle du bicentenaire ici à Fragnes-La Loyères pour cette traditionnelle cérémonie des vœux […] Je souhaiterais ce soir que nous redonnions à cette période de vœux son vrai sens, celui d’un moment pour faire une pose, pour s’interroger sur soi-même, pour s’interroger sur le monde qui nous entoure et qui va trop vite. Faire de ce moment, un moment privilégié pour penser à ceux qui nous ont quittés et ils sont nombreux cette année à Fragnes-La Loyère, 2 fois plus que d’habitude, alors un moment pour penser à eux, à leur famille, pour penser également à ceux qui souffrent et à ceux qui sont dans le besoin ; un moment privilégié pour dire simplement, pour dire humblement, merci, et pour dire aux gens qui nous entourent combien ils sont importants à nos yeux et combien ont leur prête attention ! Ce sont ces vœux là que j’exprime ce soir en mon nom personnel et aussi au nom de l’ensemble des conseillers Municipaux qui sont vers moi et qui m’entourent. Je voudrais d’ailleurs profiter de cette occasion pour les remercier publiquement du travail qu’ils ont accompli pendant ce mandat, les remercier de m’avoir supporté mais les remercier surtout de leur fidélité, de leur loyauté et de leur soutien sans faille comme ils m’en ont témoigné dans les dernières semaines passées. Je les remercie eux et leur famille qui ont fait des sacrifices importants depuis le début de ce mandat. J’associe également mes remerciements à tous les employés de la commune, au C.C.A.S, aux commerçants, aux associations, au Conseil des Jeunes, aux 9 nouveaux nés, aux enseignants de notre école, au service périscolaire, aux habitants […] »

« Vous l’aurez compris notre petit village de 1537 âmes est prêt à aborder l’avenir, même si l’actualité nationale, internationale ne cesse de souligner le contexte difficile et incertain de ce début d’année. J’ai l’intime conviction que pour relancer notre pays, nous devons nous saisir de toutes les opportunités qui se présentent à nous, pour nous libérer du poids juridico-administratif qui étouffe la moindre initiative. Je suis convaincu que l’avenir de la France se joue au plus prêt des citoyens et que l’Etat doit redonner aux élus locaux, les pouvoirs et les moyens car ce sont eux qui connaissent les réels besoins et les solutions à apporter. C’est dans nos villes, dans nos villages, dans nos territoires, que s’expriment pleinement cette notion du vivre ensemble, cette solidarité, cette aide entre les personnes qui ont cœur à se retrouver pour échanger, partager et se distraire. C’est à l’échelle de nos communes que les valeurs républicaines s’expriment le mieux et que la démocratie bat son plein. Il faute défendre les communes reconnues, les communes efficaces, actives, pour les doter de réels moyens pour répondre aux besoins des administrés et porter des projets structurants dans nos territoires comme ils en ont besoin […] ».

« A ce sujet je voudrais justement souligner le travail fait par les neufs maires des communes nord de l’agglomération et je me réjouis d’ailleurs de ce premier pas intercommunal qui a permis de créer cette entente nord en février 2019 et qui ne demande qu’à se développer pour l’intérêt de tous et placée sous la présidence de monsieur Philippe Fournier, Maire de Gergy, présent ici ce soir […] Pour revenir sur le Grand Chalon, c’est surtout un appui précieux pour les communes et particulièrement pour les petites comme la nôtre, pour des appuis administratifs, techniques et juridique, et je leur adresse un grand merci […] ».

S’en suivait un petit film diaporama sur toutes les activités qui se sont déroulées au cours de l’année,

La réception et la mise à l’honneur des 9 nouvelles familles sur Fragnes-La Loyère,

Les neuf nouvelles naissances,

La mise à l’honneur des présidents d’associations,

« Souhaitons pour notre commune, pour notre territoire communautaire et pourquoi pas pour notre pays, que chacun oublie un peu ses menus intérêts et croit à la grandeur des causes qui profiteront au plus grand nombre et surtout en priorité à ceux qui en ont le moins. Très chaleureusement, du fond du cœur, je vous adresse au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel pour vous et vos familles, nos meilleurs vœux pour 2020. Que cette nouvelle année vous garde avant tout en bonne santé, qu’elle vous offre la vitalité pour la vivre pleinement et pour oser l’aventure, réaliser vos rêves et vos projets. Parce que nous sommes un élément d’un tout, qu’elle apporte à chacun d’entre nous le meilleur, de l’enthousiasme nécessaire pour construire ce monde social et de paix auquel tout le monde aspire. Bonne année et bonne santé à tous! », concluait-il.

