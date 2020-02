MUNICIPALES - A Virey le Grand, Thierry Buatois voit "Virey en Grand"

De gauche à droite :Eric SAUNIERE, Patrice RORON, Emeline BERNARD, Pascal BOISSARD, David PAGET, Valérie VUILLERMET, Julie MOUGNIOTTE, Annick PIOT, Thierry BUATOIS (Tête de liste), Christophe RAMILLON, Sophie NOEL, Estelle MANSOT, André PAILLARD, André COMMUN, Denise BOUSQUET.

« VIREY EN GRAND »

Forte de personnes compétentes et disponibles, cette liste comporte de vrais animateurs de la vie sociale et associative, des forces vives du village.

Elle est ouverte à des citoyens sans aucun engagement politique, ni apparenté mais elle partage de nombreuses valeurs. Elle est cohérente, motivée et responsable.

Elle s’engage avec et pour les habitants, sans polémique et surenchère inutiles, pour écouter, projeter et concrétiser afin de co-construire l’avenir de Virey le Grand.

Thierry BUATOIS, chef d’entreprise et déjà très engagé dans l’association des parents d’élèves conduira cette liste .

L’alternance permettra,tout en maîtrisant la dette, de :

Poursuivre et mener à bien les projets engagés,

Sauvegarder et enrichir le patrimoine collectif et individuel,

Préserver la qualité de vie et le vivre ensemble,

Parler et faire parler de Virey le Grand autrement et en bien, ici et ailleurs.

en mettant en place une véritable programmation de réfection et de sécurisation pour la voirie,

en s’inscrivant durablement dans la protection de l’environnement,

en créant un événement annuel,

en développant les structures pour les seniors et pour les jeunes,

en recherchant l’amélioration des déplacements,

en favorisant la participation citoyenne.

Autant d’objectifs et d’idées (liste non exhaustive) qui seront développés au cours de réunions publiques le jeudi 6 février et le mardi 10 mars 2020 à 20h30 salle M.Pagnol.