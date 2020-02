MUNICIPALES - A Gergy, Thierry Varvat portera les couleurs de "Agir Ensemble pour l'avenir"

Claudine COCHET; Marc DURANDIN; Fabienne DESBROSSES; Jean Pierre GOUDIER; Thierry VARVAT; Lucette FEVRE-PERRUSSON; Jean Pierre CHOPARD.

Thierry VARVAT, Gergotin depuis 1995, prend la tête de cette liste au slogan révélateur : « Agir ensemble pour l’avenir ». Le candidat veut apporter un souffle nouveau à la commune de GERGY.

Quelles sont les raisons qui motivent votre décision ?

Si je sollicite les suffrages des Gergotines et des Gergotins, c’est parce que je pense qu’avec mes colistiers, nous pouvons agir et accomplir de grandes choses pour GERGY.

Alors parlez-nous de vos colistiers qui sont-ils ?

Mon équipe est constituée d’une part de femmes et d’hommes de la municipalité sortante avec l’expérience et la connaissance de notre commune, et d’autre part de membres issus de divers métiers du privé ou du public habitués à la gestion rigoureuse et pragmatique, et souvent impliqués dans les associations locales. Bref une équipe apolitique qui ressemble aux Gergotins pour les rassembler.

Mais comment comptez-vous les rassembler ?

Par des réunions publiques, tout au long de notre mandat, permettre aux habitants de GERGY et des hameaux (Bougerot, Raconnay et Villeneuve) de s’exprimer sur la vie de notre commune.

Etre à l’écoute des tous les intervenants économiques de notre commune agriculteurs, artisans, commerçants, PMI PME et professions libérales.

Quels sont vos projets ?

Pour nous, bien servir sa commune commence par une bonne écoute de ses habitants.

Par son patrimoine et sa localisation entre Saône et forêts, par la diversité de ses habitants, GERGY possède tous les atouts d’un lieu où il fait bon vivre.

Tout d’abord, améliorer la sécurité de tous et tout particulièrement autour des écoles, embellir et protéger l’environnement de notre commune, maintenir le dynamisme de la vie associative, favoriser les échanges intergénérationnels, développer les produits du futur.

Le tout dans une approche cohérente des investissements définis comme prioritaires avec des financements adaptés.

Autre grand projet de notre liste est de travailler avec la communauté d’agglomération du Grand Chalon par une forte implication dans les commissions mises en place par celle-ci.

En conclusion, une liste ambitieuse pour l’avenir de GERGY.