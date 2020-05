RENTREE SCOLAIRE - Tout est opérationnel pour ce jeudi à Fragnes-La Loyère

Un travail en partenariat étroit entre la municipalité et le groupe scolaire a permis la mis en place d'une organisation scrupuleuse pour l'ouverture jeudi 14 mai.

Accès multiple et distinct aux classes, horaire décalée d'arrivée, cloisonnement interne, séparation des espaces extérieurs.

Circuit de déplacement ...

Les classes seront limitées à 10 élèves que cela soit en maternelle comme élémentaire

Tout est fait pour l'absence de mélange des élèves des différentes classes, que les gestes barrières et les règles d'hygiène puissent être respectés.

Une réflexion a été menée afin que les enfants puissent être accueillis dans les meilleures conditions possibles et rassurés vis à vis de la transformation de leur locaux et de la mise en place d'une organisation inhabituelle pour eux. Une vigilance accrue sera instaurée pour repérer et signaler ceux d'entre eux qui pourraient s'en trouver perturbé.