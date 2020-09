La Croix Rouge recrute

Activités : Activités : La Croix-Rouge française (CRF) a pour vocation de prévenir et d'apaiser toutes les souffrances. En France, à travers ses 950 unités associatives, elle anime et initie toute l'année des actions de solidarité (aide alimentaire et vestimentaire, SAMU sociaux, hébergement d'urgence...), de protection de l'enfance (lutte contre l'illettrisme, accueil mère-enfant...), de lutte contre la solitude des seniors et contre les violences. Auxiliaire des pouvoirs publics, la Croix-Rouge Française intervient lors de catastrophes naturelles et de situations d'exception (tempêtes et inondations en France). Avec ses 678 établissements, la Croix-Rouge française dispose d’un réseau sans équivalent de services adaptés, dans les champs social, médico-social, sanitaire et de formation.

Membre du plus grand mouvement humanitaire mondial (188 sociétés nationales), elle compte 18 000 salariés et environ 60 000 bénévoles.

Plus d'informations : http:/www.croix-rouge.fr/