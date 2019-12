Retraites : Plutôt qu’une réforme aussi brutale qu'injuste, renforçons la solidarité pour Europe-Ecologie Les Verts

Alors que la réforme des retraites mériterait une large concertation et du temps le gouvernement veut remplacer le système par répartition et par annuités par un système par point, pénalisant ainsi les précaires et les salaires faibles, et sans prendre en compte la pénibilité du travail, ce qui aggravera de fait les inégalités d'espérance de vie, et les inégalités salariales des femmes.

Sous prétexte de simplification et d'égalité c'est vers une diminution des pensions et une augmentation des années travaillées qu'aboutira cette réforme. Nous serons tous impactés , public comme privé, jeunes à venir sur le marché du travail et actifs.

Le gouvernement, pour limiter une contestation pourtant large de cette réforme, joue avec le feu en divisant les français les uns contre les autres, en créant des boucs émissaires. Ainsi la grève du 5 décembre serait le fait de privilégiés opposés à une réforme juste.

Mais plus personne n'est dupe du « projet social » de ce gouvernement qui, jusqu'à présent, a surtout servi les 1% les plus riches, augmenté la pauvreté et la précarité du travail, sans un regard pour la désespérance qui touche tant de français.

Pour EELV, une nécessaire réforme, pour être juste, doit : - préserver et améliorer le système par annuités,

- tenir compte de la pénibilité,

- supprimer la surcote et la décote,

- réduire les inégalités salariales des femmes,

- prendre en compte tous les revenus pour le calcul de la retraite,

- faire payer les revenus du capital (stock-options, intéressement, produits financiers),

- préserver l'âge de départ à la retraite pour permettre aux plus jeunes d’accéder aux emplois libérés

Le gouvernement doit entendre l’interpellation qui monte en faveur d’une justice sociale et environnementale, de la réparation et du développement des services publics, de l'amélioration du système de retraite qui ne remette pas en cause la logique solidaire actuelle.

Parce que cette attente des Français ne peut plus être ignorée, EELV sera aux côtés de ceux qui se mobiliseront le 5 décembre pour défendre un système de retraites juste et solidaire.

Mourad LAOUES, Porte-parole EELV Bourgogne

Marie-Claude COLIN-CORDIER, Porte-parole EELV 71