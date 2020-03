Les femmes ont pris une 49.3 dans la figure ! Pour Femmes Solidaires 71

L'association adresse une lettre ouverte aux députés de Saône et Loire

Messieurs les Députés,

Le Comité Femmes Solidaires de Saône et Loire vous communique ses remarques argumentées contre le projet de réforme des retraites, principalement en ce qui concerne les femmes. Elles seront encore plus perdantes qu’aujourd’hui.

Les inégalités professionnelles femmes-hommes se répercutent sur les retraites. « L’écart de rémunération entre femmes et hommes est de 24%. De plus, les temps partiels concernent plus les femmes : 30% d’entre elles contre à peine 7% des hommes. Les femmes sont également moins nombreuses aux postes les plus rémunérateurs.

La retraite ne sera plus calculée sur les meilleures années. Actuellement, le montant de la pension de retraite est calculé à partir des meilleures années de la carrière (les 25 meilleures pour les salariés du privé ou les 6 derniers mois pour la fonction publique). Avec la réforme, elle sera calculée sur l’ensemble de la vie professionnelle.

Cette mesure risque de pénaliser les femmes car elles sont plus nombreuses que les hommes à avoir des carrières heurtées et moins rémunératrices. Entres autres causes, la maternité et la proportion plus importante de femmes travaillant en temps partiel.

Dans la future réforme, les personnes divorcées pourraient ne plus recevoir la pension de réversion. Cette pension est particulièrement importante pour les femmes puisqu'elles représentent 90% des bénéficiaires. La pension de réversion constitue un quart de l’ensemble de leurs retraites.

La réforme prévoit une modification des droits familiaux qui inquiète.

Pour chaque naissance, une femme « gagne » aujourd’hui huit trimestres de majoration pour sa retraite.

Dans le projet de retraite à points, un bonus de 5% sera attribué à l’un des deux parents à chaque naissance. Le problème, c’est que le couple pourrait stratégiquement choisir d’attribuer cette bonification au père, souvent le mieux payé, or si le couple divorce la femme n'est pas certaine de pouvoir en bénéficier.

En espérant que vous prendrez en compte nos remarques puisqu’elles concernent plus de moitié des retraités, nous vous présentons nos sincères salutations.

FEMMES SOLIDAIRES 71