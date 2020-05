DECONFINEMENT - Cultivons Chalon a interrogé le maire de Chalon sur Saône

Communiqué de presse de Cultivons Chalon

Lors d’un discours devant nos représentants nationaux, le Premier ministre a esquissé les orientations pour un déconfinement progressif à partir du 11 mai prochain.

Ces orientations soulèvent de nombreuses interrogations sur les mesures à prendre dans notre commune pour permettre la reprise des activités dans les meilleures conditions possibles.

Pour cette raison, nous avons interrogé par courrier le Maire sur les actions envisagées par l’exécutif local.

Dans le domaine de l’Education, la réouverture des écoles est conditionnée à des mesures sanitaires et l’organisation de groupes de quinze élèves maximum. De fait, nous avons demandé si toutes les écoles de la Ville seraient réouvertes, des locaux supplémentaires mis à disposition du corps enseignant et la manière dont la restauration scolaire sera organisée. Nous avons également interrogé le Maire sur les conditions de travail des agents affectés à l’accompagnement des enseignants, à la restauration scolaire et à l’entretien des locaux.

Concernant l’accueil des plus jeunes en structures multi-accueil et crèches, les groupes doivent être composés de dix enfants maximum. Nous avons dès lors questionné sur les modalités d’ouverture de ces structures aux familles chalonnaises.

Dans le domaine culturel, au regard des annonces gouvernementales, le festival Chalon dans la Rue ne pourra se dérouler en juillet prochain. La saison culturelle 2020/2021 et le fonctionnement de nos institutions culturelles locales seront fortement impactés. Au regard de l’importance à accorder à l’accès à la culture, au nécessaire soutien à apporter au monde culturel et artistique, nous avons demandé quelles sont les orientations envisagées.

Nous l’avons également questionné sur l’organisation du forum de la vie associative et sur les pistes d’action pour l’accompagnement des associations locales. Nous demandons un soutien financier supplémentaire aux associations mises en difficulté par la crise actuelle, dans le cadre d’un budget rectificatif.

Enfin, nous avons demandé les mesures envisagées pour la réouverture des marchés ainsi que celles permettant le déplacement en transport collectif sur les lieux de travail et d’enseignement en toute sécurité.

Les élus minoritaires et l’ensemble de l’équipe Cultivons Chalon restent attentifs aux mesures prises pour accompagner au mieux nos concitoyens en cette période si particulière et aux conditions de travail de l’ensemble des agents municipaux.

Nous saluons toutes celles et ceux, citoyens, bénévoles, associations, entreprises, agents de nos collectivités, qui participent activement à la gestion de la crise que nous traversons.

Et nous restons demandeurs d’une plus grande consultation de tous les élus et de la population pour l’élaboration de ces mesures.