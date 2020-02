"Il faut savoir retirer une mauvaise réforme"

Communiqué de presse

Jeudi 05 décembre 2019, les personnels de l’Education ont répondu présents et de façon magistrale face à l’attaque majeure contre leurs retraites avec le projet Macron et son système à points : plus de 500 000 enseignants sur 800 000 ont cessé le travail ce jour-là !

Pour mémoire 204 écoles ont fermé dans le département !

Ce coup de semonce et ses répliques, notamment les 10 et 17 décembre ont abasourdi le gouvernement et le ministre Blanquer. Ce dernier a multiplié les promesses salariales en les conditionnant à une « redéfinition du métier ». Comprendre, liquider le statut et rogner sur les congés. Qui peut croire, un seul instant, que ce gouvernement va revaloriser le métier en investissement 10 milliards d’€ jusqu’en 2037 ?! D’ailleurs, il n’est plus question que de 500 millions et seulement à partir de 2021...soit 50 à 60€ brut mensuels, quelle augmentation, et juste avant 2022..!

La grève et les mobilisations continues depuis le 05 décembre ont contraint le gouvernement à des reculs, et notamment à concéder le maintien de dispositions spécifiques dans plusieurs secteurs et professions.

La prétendue universalité de ce projet n’existe donc déjà plus.

Depuis des collègues, à l’instar de la grève exemplaire des personnels roulants de la SNCF ou encore celle des traminots cessent le travail par intermittence ou reconduisent chaque jour le mouvement de grève.

L’enjeu est de taille : tout le monde est perdant avec un système qui prend en compte la carrière complète et non plus le traitement des six derniers mois.

Le 1er ministre vient d’annoncer ce qui était attendu : il s’obstine dans son projet de liquidation des conquêtes sociales issues du Conseil National de la Résistance. Rappelons-nous la mise en place d’une protection sociale et d’une sécurité sociale dans l’intérêt général en 1945 alors que le pays était ruiné par des années d’occupation et de guerre. Cela a permis des jours meilleurs et heureux pour la population.

Ainsi, d’après les déclarations gouvernementales, non seulement l’âge pivot n’est pas retiré mais en plus le Premier ministre confirme sa détermination à reculer l’âge de départ à la retraite en refusant toute augmentation de cotisation sociale