Fidèle d'info-chalon.com, une soignante livre sa colère

je veux encore rappeler aux personnes que les masques sont réservés au personnel soignant confronté aux malades infectés. QUand uen aide ménagère met un masque pour faire le ménage chez une personne âgée, pour aller faires les courses, pour faire du vélo!!!!

je suis soignante et je passe mon temps à expliquer, réexpliquer.....et je suis en colère quand je sais que d'autres collègues n'ont pas de masques alors qu'ils soignent des gens infectés. Pensez à eux, à leur famille;;soyez Humains et solidaires!!!ca sera plus utile que d'applaudir !!!

et les services à la personne, si vous distribuez des masques au moins apprenez à vos employés à bien les utiliser et les mettre et enlever!!! tout comme les gants!

Florence