N’oublions pas les travailleurs sociaux, les personnels et les jeunes résidents du réseau Habitat Jeunes Bourgogne Franche-Comté !

Les salariés des 21 résidences Habitat Jeunes de Bourgogne Franche-Comté font aujourd’hui face à l’épidémie de Covid-19 et à cette période de confinement, parfois dans des conditions très difficiles. Une partie des 5000 jeunes logés n’a effectivement pas eu d’autre possibilité que de rester confinés dans les résidences et notamment, les jeunes les plus fragiles et isolés.

C’est notamment le cas des 10% de jeunes placés dans les résidences Habitat Jeunes par l’Aide Sociale à l’Enfance.

C’est notamment le cas des 10 % de jeunes venus de l’étranger et des départements d’Outre-mer. C’est aussi le cas des jeunes isolés et en rupture familiale, nombreux dans les résidences Habitat Jeunes. Et c’est bien sûr le cas des jeunes salariés des entreprises mobilisées (santé, grande distribution, industrie etc.).

Une partie des 200 salariés, et notamment les personnels socio-éducatifs, les travailleurs sociaux, font aujourd’hui face à des situations complexes d’inactivité, de tension, d’angoisse ou encore de maladie (cas avérés et suspects) parmi les résidents.

Les problèmes de solvabilité de certains jeunes demandent la mobilisation d’aides exceptionnelles et la recherche de solutions spécifiques au cas par cas.

La vie quotidienne se réorganise autour de la mise en place de l’ensemble des précautions et des règles à respecter pour limiter la propagation du Covid 19. L’accompagnement individuel est renforcé, notamment pour rassurer les jeunes, face à l’inquiétude liée au virus et au contexte de confinement dans des logements d’une dizaine de mètres carrés.

Nous souhaitons aujourd’hui saluer les efforts et le dévouement des travailleurs sociaux des résidences Habitat jeunes, qui accompagnent les jeunes dans ces conditions difficiles et dont on parle trop peu.

Nous souhaitons aussi que l’on pense à ces jeunes, qui ont pour une partie d’entre eux déjà vécu des situations dramatiques. Le réseau Habitat Jeunes vit comme tout un chacun, une période de profonde incertitude, mais continue à assurer, au quotidien, ses missions fondamentales de logement et d’accompagnement auprès des jeunes.