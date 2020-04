Coup de gueule d'un cycliste énervé à Chalon sur Saône

Je souhaite porter à l'attention de l'équipe d'Info Chalon un fait qui révèle une fois de plus la vision réductrice du vélo dans notre pays, et en particulier au niveau de la mairie de Chalon-sur-Saône (déjà spécialiste du non-respect de la loi LAURE...). Un arrêté a été pris pour fermer plusieurs pistes cyclables dans la ville et ainsi renforcer le confinement. Or il me semble que le vélo, notamment pour se rendre au travail, n'est pas interdit, et permet au contraire une bonne distanciation sociale par rapport aux transports en commun par exemple. Cet arrêté me semble considérer une fois de plus que la bicyclette n'est qu'un instrument de loisir, de balade dominicale, et non un moyen de transport écologique, sûr, améliorant la santé de ceux qui l'utilisent... A l'heure où de nombreuses villes annoncent qu'elles ouvriront de nouvelles pistes cyclables pour le déconfinement, voire les ont déjà mis en place en ce moment même, le passéisme de ma ville sur cette question me désespère.

Comble de l'aberration : certaines des pistes fermées sont précisément celles qui permettent aux soignants et aux patients... d'accéder à l'hôpital public !



Cordialement

Un cycliste énervé