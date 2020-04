DECONFINEMENT - Pour le député de Saône et Loire, Raphaël Gauvain, "Les polémiques inutiles destinées à exploiter des angoisses légitimes sont en tous points méprisables en cette période".

Le Premier Ministre a présenté hier le plan national pour réussir le déconfinement. Il sera progressif, et au plus près des territoires. La Saône-et-Loire n'est pas Paris, le Cantal ou les Bouches-du-Rhône. Notre Préfet et nos élus locaux sont dorénavant en première ligne pour en assurer la réussite. Je continuerai à être à leurs côtés pour les accompagner, et pour faire remonter les doléances du terrain auprès du Gouvernement et des administrations centrales.

Le plan national a été adopté à une très large majorité. Une partie de l'opposition l’a approuvé ou s’est abstenu, et je tiens à saluer leur sens des responsabilités. Les polémiques inutiles destinées à exploiter des angoisses légitimes sont en tous points méprisables en cette période.

Chacun a conscience de la difficulté de la tâche, et doit faire preuve d’humilité dans son action. Sans vaccin ni traitement, nous allons devoir apprendre à vivre avec ce virus. Il va falloir se battre pour avoir la possibilité de sortir, pour continuer à rire et retrouver nos libertés dans des conditions sanitaires satisfaisantes. Nous sommes sur une ligne de crête, et l'opération est sans formule magique.

