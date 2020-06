La fin de serpents de mer saluée par le député de Saône et Loire, Rémy Rebeyrotte

La fin de serpents de mer ..



Dans la vie publique depuis de nombreuses années, j’ai fini, hélas, par en connaître les serpents de mer, ces sujets majeurs sur lesquels rien n’avance malgré les analyses, les rapports, les propos emphatiques et les promesses.



Parmi ceux-ci, arrivent en tête une retraite décente pour la profession agricole et la cinquième branche de la sécurité sociale consacrée à l’autonomie et au grand âge. Combien de réunions, ou d’assemblées auxquelles j’ai assisté où ces sujets de fond revenaient en boucle sans que rien ne se construise. Nicolas Sarkozy, s’était engagé : rien ! Puis François Hollande : pas davantage !

Et bien le Président Emmanuel Macron, son Premier ministre Édouard Philippe, son gouvernement, sa majorité ont tenu leurs promesses :

⁃La cinquième branche, autonomie, a été votée hier en première lecture, à l’Assemblée nationale pour répondre aux besoins de nos aînés, des personnels d’EHPAD et des aides à domicile, des familles qui ne peuvent plus faire face à des coûts exorbitants.

⁃Jeudi sera votée en première lecture une progression de la retraite agricole à 85% du SMIC pour les retraités actuels et futurs. Les générations d’agriculteurs d’aujourd’hui et de demain n’auront plus à subir les conséquences des choix faits par leurs prédécesseurs dans les années d’après-guerre.



Voilà des engagements si longtemps attendus qui se concrétisent : et si le monde d’après allait de l’avant !









Rémy REBEYROTTE

Député de Saône-et-Loire