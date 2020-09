Rémy Rebeyrotte, Député de Saône et Loire, soutiendra finalement Castaner pour la présidence du groupe LREM à l'Assemblée Nationale

Cher(e) Collègue,

Pressenti pour prendre la tête de la liste aux élections régionales pour le Département de Saône-et-Loire, j'ai décidé de retirer ma candidature à la Présidence de notre Groupe, l'essentiel ayant été pour moi de faire passer trois messages :

- changer urgemment la gestion des ressources humaines du Groupe et mieux s'appuyer sur l'ensemble et la diversité des compétences.

- soutenir le PR et son Gouvernement en enrichissant le travail, mais sans barguigner ou créer des rapports de force permanents et déstabilisants.

- faire de notre Groupe une véritable "machine de guerre" au service de nos candidats en 2022.

Je remercie les collègues qui m'ont soutenu ou ont partagé dans cette démarche. J'ai réussi à informer la plupart d'entre eux de ma décision et nous avons engagé le dialogue.

A l'issue de ces échanges, parce qu'il se rapproche le plus des objectifs avancés et qu'il a l'expérience requise pour les mettre en ouvre et faire face aux difficultés considérables de cette fonction o combien exposée, je voterai et nous voterons très majoritairement pour Christophe Castaner. Cela n'enlève rien aux qualités des autres candidats au cour de cette campagne interne dans un contexte si particulier.

A tous, et à chacun d'entre vous, mon amitié.

Cordialement,

Rémy REBEYROTTE

Député de Saône-et-Loire