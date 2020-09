"Gilles Platret, un maire déguisé en Républicain …" pour Alain Rousselot-Pailley

Communiqué de presse :

Gilles Platret, un maire déguisé en Républicain …

Nicolas Sarkozy sera à Chalon où il visitera l’hôpital, et où il dédicacera son livre dans une librairie chalonnaise, accordons-lui cette normalité dans le pays des libertés.

Gilles Platret le reçoit en tant que Maire et candidat à la présidence de région, pourra-t-il alors lui demander quelques explications concernant ses propos sur l’association des mots « singes » et « nègres » en qualité d’ancien Chef de l’Etat ? Des propos très mal venus à un moment où notre pays a besoin de plus de fraternité et d’inclusion.

Un accueil républicain qui était inexistant lors des visites ministérielles, et surtout un comportement non républicain et inacceptable envers les minorités politiques chalonnaises.

Aucune concertation depuis le mois de mars pour le fonctionnement et les moyens dus aux minorités alors que des conseils municipaux ont déjà eu lieu. Des décisions unilatérales où les fidèles fantassins de la majorité municipale qui reçoivent généreusement des indemnités, ne semblent pas être consultés et apprennent les décisions de leur chef par la presse.

Enfin et surtout une absence totale de démocratie locale pour les chalonnais et les chalonnaises absents des débats lors des conseils municipaux ! Pour le prochain conseil municipal du 8 octobre, Ensemble Chalon demande que désormais, la séance soit tenue au Colisée pour que le public chalonnais puisse avoir accès physiquement aux débats, et à l’exercice de la démocratie.

Le Grand Chalon le fait très bien dans le cadre du protocole sanitaire ! Pourquoi pas Chalon, première ville de Saône-et-Loire ?

Gilles Platret, un maire sans vision, c’est une non-qualité déjà acquise, mais n’ajoutons pas celle d’un maire liberticide !

Vive la liberté et

Vive la démocratie locale à Chalon

Alain Rousselot Pailley

Ensemble Chalon

Conseiller Municipal LREM