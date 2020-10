FAMILLE YEGANYAN - "Au Secours ! Il est encore temps !"

C'est un appel qui est lancé par une fidèle d'info-chalon.com

Au Secours ! Il est encore temps !



Mon parcours m’a placée sur le chemin de migrants arméniens, menacés de mort en Arménie.

Ils étaient en France depuis deux ans déjà.

Bien intégrés dans ma paroisse catholique,

participant très activement à des actIvités chaleureuses, nous laissant croire les uns aux autres que nous sommes sur un pied d’égalité.

En vrai, nous le sommes, de passage, sur une terre qui ne nous appartient pas.

Mais voici qu’eux sont arméniens et qu’au bout de cinq ans et demi, bientôt six, la France se rappelle qu’elle doit les expulser.

Quel mot affreux ! Expulsion !

Et les voilà dans un centre de rétention, menacés d’être mis de force dans un avion, d’un instant à l’autre.

Je n’ose imaginer que ce qu’ils vivent puisse arriver à un des miens, de ma famille de bons français.

Pas si français que ça d’ailleurs parce que, comme beaucoup, j’ai des origines étrangères.

Qui n’en a pas ?

Qui n’a pas une grand mère ou un grand père espagnol ou italien ou anglais ou pire encore ?

Qui sommes nous pour imposer l’expulsion à d’autres personnes à qui nous demandons de s’intégrer et qui le font autant qu’ils le peuvent ?

J’ai écrit aux autorités religieuses, aux autorités municipales, aux autorités départementales, aux autorités ministérielles.

Pas de réponse !

Tous les appels à l’aide se heurtent à un mur de silence.

C’est inhumain et effrayant.

Au Secours !

Il est encore temps !



Liliane Fauconnet avec Lucine Yéganyan