"Rappel utile : doute=test=arrêt" précise le député de Saône et Loire Rémy Rebeyrotte

Communiqué de Rémy Rebeyrotte

A l'heure où, hélas, les territoires du Nord- Saône-et-Loire battent des records de taux d'incidence au coronavirus, il nous faut strictement limiter notre exposition individuelle et collective à la maladie : limiter les rassemblements dans les sphères publiques et privées, les déplacements et regroupements sans inutilité majeure, respecter les gestes barrières (masque, distance, lavage des mains,...) et faire preuve, dans toutes ses matières, de bon sens et d'empathie. C'est la culture du geste barriere qu'il nous faut mettre en ouvre sans relâchement.



A cela s'ajoute le fait que, quand on pense qu'on peut être atteint par le virus où qu'on a été identifié "cas contact", il faut immédiatement se faire tester et il ne faut pas attendre le résultat du test pour s'isoler et prendre toute précaution. Il faut s'arrêter immédiatement et ne reprendre son activité qu'en fonction des résultats du ou des tests et de la procédure établie.



Face à la COVID, tous responsables et tous solidaires !