3e circonscription de Saône et Loire - Rentrée politique de Charles Landre ce dimanche au Breuil

Pour la 6ème année, nous organisons ce dimanche notre « Fête de rentrée » sur le territoire de la 3ème circonscription de Saône et Loire et autour de Charles Landre.

C’est ouvert à tous. Tous ceux en tout cas qui souhaitent échanger, discuter et réfléchir ensemble à construire des engagements communs sur nos territoires dans un cadre convivial sont les bienvenus.

La fête de rentrée se déroulera dans le contexte sanitaire que chacun connait. Nous respecterons donc les règles de distanciation physique et une jauge d'accueil maximal a été définie.

Elle se déroulera à

L'étang de Montvaltin (après les écuries de Montvaltin)

71670 Le Breuil

Le programme:

10h : Accueil

10h30 – 12h : 2 temps d'échanges

- "A plus de 50% d'abstention comment s'adresser aux électeurs ? Partage d'idées"

- "Par quelles valeurs doivent être portés nos projets politiques en 2021 ?"

12h: apéritif offert

12h30 : discours

13h : Repas sur inscription (Pour s'inscrire, jusqu'à la veille au 0682777038 ou 0669389509)

Cette journée se déroule cette année dans un contexte sanitaire particulier qui nous a conduit à en limiter la portée.

Néanmoins chacun sera le bienvenu alors qu’il est plus que jamais nécessaire, alors que la désaffection à l’égard des urnes ne cesse de croître, de repenser l’engagement, de le rendre plus efficace et de construire des projets politiques qui rassemblent bien davantage qu’actuellement.