La section PCF du Grand Chalon organise un ciné-débat le vendredi 6 décembre

19h30, au cinéma AXEL.

Le film "MAIN BASSE SUR L'ÉNERGIE" sera projeté.

L'entrée est de 5 €.

"Depuis 2007, le secteur de l'énergie est entièrement ouvert à la concurrence.

Mais il faut remonter encore dans le temps, à la fin des années 90, pour connaître une série de lois libérales qui va démembrer pierre après pierre le service public incarné par EDF et GDF.



Faute d'information, le citoyen lambda mesure mal les conséquences de cette dérégulation.



La hausse exponentielle des factures, l'accroissement de la précarité énergétique, sont la partie visible de l'iceberg. La partie immergée, la plus importante, est peu perceptible. Les médias une fois de plus ne se donnent la peine de l'éclairer.

Et pourtant nos concitoyens seraient en droit d'être un minimum informés sur ce qu'on peut nommer « un vaste hold-up », qui se déroule sous nos yeux mais en dehors de notre compréhension."



Un débat suivra la projection il aura pour questionnement: "services publics: la solution à la crise sociale, écologique et démocratique?

A cette occasion, avant et après la séance, les spectateurs auront la possibilité de signer en ligne la pétition demandant un référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris.