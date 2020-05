La Députée de Saône et Loire, Cécile Untermaier écrit au 1er Ministre, pour demander «une totale transparence sur le nombre de décès liés au COVID-19»

«Monsieur le Premier Ministre,

Depuis plusieurs semaines, nous ne pouvons que constater le manque de précision s’agissant du nombre de décès liés au Covid-19, aussi bien dans mon département de Saône-et-Loire qu’au niveau national. La réalité de ce drame humain doit être connue et partagée. Il en va ainsi de l'application du principe de transparence que nous devons aux élus et à nos concitoyens. Et, s’il convient de ne pas nourrir l’inquiétude, il convient aussi de ne pas laisser penser que toute la vérité n'est pas due sur un sujet aussi grave que le nombre de décès en lien direct avec le COVID 19. Cela me semble relever d’un principe d’humanité essentiel.

Le contexte actuel est certes difficile, mais il importe que les Français puissent connaître le tribut qu’ils ont payé, et payeront encore, à cette catastrophe sanitaire sans précédent. Le site de l'INSEE apporte des éléments d'information tout à fait intéressants, notamment avec les comparaisons faites entre les années 2019 et 2020. L'agrégation des données suit sans doute un protocole particulier, sans lien avec le COVID 19, et ne permet probablement pas une information plus détaillée dans des délais compatibles avec ceux que nous attendons dans le cadre du plan d'urgence sanitaire. Il ne s'agit donc pas de remettre en question cette institution, mais davantage de voir de quelle manière nous pourrions obtenir des données chiffrées chaque semaine, nous permettant de connaître, au niveau local et national, le nombre de décès survenus à la fois dans les établissements hospitaliers, les établissements médico-sociaux - dont les Établissements d’Hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) - ainsi qu’à domicile. Il convient d'avoir la connaissance de ces chiffres par établissements et de communiquer également sur les décès à domicile dont le nombre s’élèverait à plus de 9000, selon les médecins généralistes sentinelles, soit plus du tiers du chiffre annoncé chaque jour par le Gouvernement.

A l'heure où nous devons nous interroger sur le déconfinement, il est plus urgent que jamais d’avoir l'exacte mesure de la situation sanitaire, au niveau national comme dans la proximité.

Et, pour les établissements connaissant la tragique disparition de plusieurs personnes hébergées, il importe pour nous de les soutenir au lieu de les ignorer.

Nous savons que nous devons nous rassembler sur un sujet aussi grave que celui d'estimer l’ampleur du drame humain que nous traversons. Ce drame, il appartient à nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle, je vous prie de bien vouloir examiner la présente demande tendant à une information complète et identifiée du nombre de décès en lien avec le Covid-19 sur l'ensemble du territoire national.

Nous vous remercions par avance de l'attention portée à cette lettre et vous prions d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de notre haute considération».

Cécile UNTERMAIER

Députée de Saône-et-Loire