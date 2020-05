DECONFINEMENT - Jérôme Durain, sénateur de Saône et Loire, interpelle le gouvernement sur les modalités mises en place

Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, chers collègues,

Monsieur Jérôme DURAIN Sénateur de Saône-et-Loire Conseiller régional de Bourgogne Franche Comté

Ma question concernera une nouvelle fois l’enjeu de la responsabilité des élus locaux.Dans le cadre de l’examen du projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire, les sénatrices et sénateurs du groupe Socialiste et Républicain, ont déposé plusieurs amendements pour répondre aux inquiétudes des maires suite aux décisions et déclarations chaotiques du Gouvernement.Qu’il s’agisse de la réouverture des écoles ou des transports publics, les élus locaux n’ont pas été associés à la définition des grandes orientations prises par l’État, ni concertés sur leur faisabilité.Dans mon département de la Saône-et-Loire, les élus s'interrogent sur l'opportunité de bien rouvrir les écoles, pris en étau entre des injonctions gouvernementales multiples et complexes et une absence criante de moyens et d’accompagnement pour les mettre en œuvre. Ils en décident en lien avec la population mais, parce qu’ils sont en première ligne, le risque est réel que pèse sur eux une responsabilité qui ne correspond ni à la part qu’ils ont pris dans la décision ni aux moyens dont ils disposent.Nous considérons que des clarifications et un cadre juridique protecteur sont indispensables,Il est de votre responsabilité de soutenir et d’aider celles et ceux de soutenir qui ont décidé de vous faire confiance et de vous accompagner dans le déconfinement.C’est pourquoi notre groupe propose qu’à compter de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire et jusqu’à trois mois après sa cessation, tout acte accompli par un élu local ou un agent public ayant reçu délégation, visant à mettre en œuvre une décision prise par l’État dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, engage exclusivement la responsabilité de l’État.A l’inverse de ce que le Premier ministre à suggéré dans sa déclaration, il ne s’agit pas d’exonérer les acteurs publics de leur responsabilité.Il s’agit de situer la responsabilité à son juste niveau. Et en l’espèce, puisque c’est l’Etat qui décide de tout et tout seul, il ne peut reporter sa responsabilité sur les élus locaux.Ma question est donc simple : le gouvernement apportera t-il son soutien à ces amendements ?--