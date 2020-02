Laurent Nunez, secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Intérieur attendu au Creusot et à Chalon sur Saône

Le bras droit de Christophe Castaner et vrai spécialiste des questions de sécurité, Laurent Nunez sera en Saône et Loire la semaine prochaine et surtout à Chalon sur saône.