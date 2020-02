Le Député de Saône-et-Loire Benjamin Dirx chargé, par Edouard Philippe, d'une mision sur la nouvelle organisation territoriale du sport

Communiqué de presse de Benjamin DIRX

Député de Saône-et-Loire

Nomination de Benjamin DIRX par Edouard PHILIPPE, Premier Ministre, en tant que parlementaire en mission

Par décret en date du 30 janvier 2020, le Premier Ministre Edouard PHILIPPE, charge Benjamin DIRX, Député de Saône-et-Loire, d’une mission parlementaire ayant pour objet la mise en oeuvre de la nouvelle organisation territoriale du sport.

Dans le cadre de cette mission le Député est chargé de :

● Réunir des éléments d’information sur les relations actuelles entretenues par les acteurs du sport dans chaque région,

● Connaître de manière précise les travaux conduits dans chaque région,

● Contribuer à l’organisation et aux modalités de fonctionnement des conférences régionales du sport et des conférences des financeurs mises en place au niveau territorial.

Plus précisément, cette mission doit permettre :

● D’analyser, à l’échelle régionale, les leviers potentiels pour la réussite de la réforme de la gouvernance du sport,

● D’identifier dans chaque région métropolitaine et d’outre-mer la qualité, les niveaux et les modalités de fonctionnement des concertations existantes entre l'Etat, les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations, les collectivités et le mouvement sportif,

● D’étudier le ou les bons niveaux des conférences des financeurs,

● De faciliter l'élaboration d'un projet sportif territorial.

Cette mission sera menée conjointement avec Patrick DOUSSOT, Vice-Président de

l’office de tourisme du Touquet.

Un rapport sur les conclusions de la mission sera communiqué au Premier Ministre avant le 30 juin 2020.