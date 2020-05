Pour le député de Saône et Loire, Raphaël Gauvain, " la loi adoptée ce samedi soir donne un cadre juridique indispensable à la réussite du déconfinement, pour notamment rassurer les décideurs locaux."

Nous venons d'adopter ce samedi soir à l’Assemblée nationale la loi prolongeant l'état d'urgence jusqu’au 10 juillet prochain. Ce texte pose le cadre juridique indispensable à la réussite du déconfinement qui commence ce lundi.

Nous avons en particulier adopté une mesure pour rassurer les décideurs locaux - et en tout premier lieu les maires, les chefs d'établissement et les chefs d'entreprises - dont l’action sera déterminante à la réouverture des écoles et au redémarrage de l’activité dans les prochains jours.

Je me suis particulièrement engagé dans ce débat pour élaborer une mesure forte d'équilibre qui réaffirme l’engagement de responsabilité des décideurs locaux tout en les préservant de recours excessifs devant les Tribunaux compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire.

Au terme d’une semaine d’âpre débat, le texte a finalement été adopté en accord avec le Sénat. Je m’en félicite. Avec force et humilité, c’est désormais l’esprit de rassemblement et de résistance qui doit seul nous animer.

Raphaël Gauvain

Député de Saône-et-Loire

5ème circonscription