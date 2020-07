GOUVERNEMENT - Édouard Philippe démissionne

Le président de la République et le chef du gouvernement se sont entretenus en tête-à-tête à l'Élysée ce vendredi matin.

L'annonce a été officialisée ce vendredi matin après un entretien en tête à tête avec le chef de l'Etat. Une annonce qui n'est pas une surprise après la victoire aux élections municipales du Havre, et ce d'autant plus que le contexte social et économique risque de se tendre à l'automne. Auréolé d'un satisfecit dans les sondages, Edouard Philippe préfère partir maintenant, se mettant en conformité avec la loi du non-cumul. Une situation qui risque de servir de jurisprudence dans le remaniement gouvernemental qui s'annonce. Edouard Philippe sera installé à la mairie du Havre samedi matin, au cours du conseil municipal.

L.G