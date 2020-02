Il est toujours là, le gars avec son tambour ?

Non, vraiment, les filles, vous n'auriez pas pu jouer un autre jour à Buxy ? Le lendemain du bal du club ! 11H00 : franchement, c'est abusé ! Arrivée approximative au stade (j'ai des doutes sur la fraîcheur de la limonade d'hier soir, faudra que j'en parle à la présidente) et première info : les locos de Migennes ont dû avoir une soirée elles aussi et ne viendront pas. Reste à jouer les Gazolines de Dijon et Nevers. Le parking du stade est plein, lui aussi. Un tournoi de modélisme au gymnase ? Ah ben, non... Pas loin de 150 spectateurs pour la première des Renardes en entente avec Autun à domicile après 2 ans d'entraînement: parents, hommes de joueuses (ça se dit ????), dirigeants et habitués.

Ça y est, les rouges entrent sur le terrain, motivées (raisonnablement) et stressées (énormément). Grosse entame contre les Dijonnaises avec de l'engagement, des plaquages appuyés et une belle circulation défensive. Ah, voilà la Fred. Je commence à lui parler de la limonade et de ses bulles, et c'est là que « l'autre » est entré en action. C'est pile poil le moment qu'il choisit pour taper sur son tambour. C'est sympa le tambour. Quand, c'est joué en rythme... Bon, il n'avait pas dormi de la nuit, suite au dîner dansant. Lui aussi avait goûté la limonade... Plus il tape sur son tambour, plus les bulles remontent. Non, vraiment la limonade, faudra changer de marque. Je me dis qu'il va en avoir marre de son tambour, mais non !! Et pour arranger le tout, voilà qu'il se trouve des copains, tous mélomanes, tous recalés au concours d'entrée de la batterie-fanfare buxynoise et ayant donné de leur personne la veille... Les voilà partis dans un délire mi speaker, mi boys band, mi chorale (ça fait beaucoup de moitié). Et c'est surtout la chorale qu'Elsa n'a pas aimé, mais on verra ça plus tard...

En attaque, ça combine ; elles franchissent la ligne, percent et finissent par marquer. Bon, Soizic se fait remarquer en traversant le terrain à plusieurs reprises et en refusant d'aplatir, préférant se faire plaquer à un mètre de la ligne... Un pari ? Possible. D'autres hypothèses : l'un de ses fils avait marqué trop d'essais la veille en moins de 14 ans et avait contraint la famille à arroser. Ou alors, elle ne voulait pas traîner en 3ème mi-temps histoire d'arriver à l'heure au bloc opératoire pour soigner les sportives blessées... Large victoire (36 à 0) contre des Dijonnaises vaillantes mais qui ont beaucoup subi les plaquages offensifs de Marguerite, Elsa et compagnie.

Reste maintenant à enchaîner contre Nevers. Bernard, Vincent, Raphaël, Manon et Gaulois sont sereins (« Avec 2 entraînements en commun, la cohésion est totale !» ). Nouvelle entame de match tonitruante avec plusieurs essais (impossible de me concentrer, le tambour est à nouveau hystérique). Anaïs perce sur 50m et marque entre les poteaux. Amandine enchaîne les transformations. Ça va trop vite pour moi ! Et l'ex 8ème tambour de la fanfare locale qui

continue !!! Qui a un couteau pour percer ce satané instrument ??? Elsa franchit une énième fois le rideau adverse et se décide à aplatir au bout d'une course de 80 m son 35ème essai du jour (unanimes, Dijonnaises et Neversoises ouvrent une cagnotte en ligne pour lui acheter un ballon rien que pour elle et un billet de train). Pendant la transformation, elle met un genou à terre. Va-t- elle embrasser le terrain buxynois ? Remercier la saint patronne des Renardes ? Mais non, elle dépose une... gerbe. Je l'avais bien dit que la limonade était frelatée !!! Et c'est là que la chorale a retrouvé de la voix... Non, vraiment, c'est pas sympa les gars.

Nouvelle victoire de l'entente Autun Buxy contre Nevers avec la manière (38 à 0). Beaucoup d'engagement, d'adresse, d'envie de produire du jeu. Félicitations à toutes les filles qui ont réalisé d'énormes progrès: Anaïs et Anaïs, Amandine, Déborah, Bertille, Stéphanie, Elodie et Elodie, Marguerite, Chloé, Hewina, Audrey, Jeanne, Charlène, Charline, Soizic, Camille, Candice...

Ça y est, j'ai retrouvé mon couteau...

Xavier Merle

secrétaire du club buxynois