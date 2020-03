8 mars 2020 : Dernier match à domicile pour l’ Entente Châtenoy - St Firmin

Quasiment fin du classement de ce Championnat Territorial lequel a permis aux 23 clubs classés en Série Régionale de la Ligue Bourgogne Franche-Comté, de former les poules de phases finales des quatre séries régionales.

Au rugby, on le sait, tout parait compliqué mais au final, si vous avez bien suivi, tout est simple. Pour mieux déterminer les niveaux des clubs engagés en Séries régionales, trois Poules ont été organisées en tenant compte de la localisation de chaque club, dans leur position départementale.

Au total ce sont donc trois poules géographiques qui finissent de disputer un Championnat de classement. Il reste encore deux matchs à jouer pour les 23 clubs de séries et au terme de celui-ci il sera procédé à un classement général de 1 à 23. Les clubs classés de 1 à 6 feront le championnat régional de 1ere série; les clubs classés de 7 à 12 feront le championnat régional 2e série; les clubs classés de 13 à 18 feront le Championnat régional de 3e série et les cinq autres clubs feront le Championnat régional de 4e Série.

En route pour les phase finales

Les résultats de la jeune Entente Châtenoy - Saint Firmin font qu’elle jouera en 4e Série évitant un match de barrage puisque l’Entente finit meilleure des cinq derniers. Un match de barrage de demie-finale la qualifiera ( si la gagne est là) pour jouer la finale régionale à Beaune et seulement en cas de victoire et donc de titre de Champion Régional 4e Série, le club ira disputer un 1/8e de finale de Championnat de France contre un club du Comité Auvergne Rhône Alpes.

Nous n’en sommes pas là mais visiblement il y a de l’ambition au sein de ce groupe qui s’est formé, rappelons-le, en début de saison 2019 - 2020 grâce à la volonté de dirigeants certes, mais aussi de joueurs ayant un grande envie de continuer à jouer au rugby.

Une véritable envie de jouer

Il suffit pour cela de rencontrer le président et joueur du Châtenoy Rugby Club en titre, Benjamin Marlot pour se rendre de l’état d’esprit du groupe : « Notre dernier match contre Bourbon-Lancy, premier de poule, a été une prestation honorable d’autant que nous avions quelques blessés. Indiscutablement ils étaient meilleurs que nous mais on a su les tenir surtout devant.

Cette poule géographique a permis d’établir un classement par niveau. Nous sommes à notre place pour cette saison compte-tenu de la façon ou nous avons démarré. mais notre équipe a cette qualité, elle ne lâche rien. Malgré les défauts ont est là sur le terrain pour les matchs comme aux entrainements.

C’est un vrai groupe qui s’est crée au fil des semaines et l’union de nos deux clubs est une réussite parce que tout le monde y a cru, en laissant les égos de coté et avec des jeunes qui avaient une véritable envie de jouer. Maintenant on peut vraiment parler d’une équipe, d’un vrai groupe et le défi lancé est réussi. A nous de bien conclure cette saison pour mieux regarder vers l’avenir. »

Ce dimanche 8 mars 2020, l’Entente Châtenoy - Saint Firmin rencontrera pour son dernier match à domicile l’équipe du RC Dijon. C’est un « gros morceau » à jouer puisque le club dijonnais doit être 3e au 4e donc de séries supérieures. Mais l’Entente récupère les cinq blessés ce qui permettra de mieux faire jouer le banc.

Match à 15h au stade de Charréconduit à Châtenoy-le-Royal.

JC Reynaud