L'Amicale des anciens Tangos Chalonnais rend hommage à Michel Marot, décédé subitement hier soir.

Jean-Pierre Crétin, Président de l'Amicale, a adressé à Info-Chalon.com un communiqué, dans lequel il souhaite rendre hommage à cette figure du rugby chalonnais.

Info-Chalon se joint à cet hommage et adresse toutes ses condoléances à la famille et aux amis de Michel Marot. un homme attachant et plein de valeurs, qui nous a quittés beaucoup trop tôt.

« LE RUGBY CHALONNAIS EST EN DEUIL.

Le Rugby Bourguignon est en deuil après avoir perdu brutalement, ce mardi, un des siens en la personne de Michel Marot, âgé de 65 ans, fidèle parmi les fidèles aux couleurs tango Chalonnaises qu’il porta très longtemps.

Michel est issu des générations des années 52/56 qui formèrent l’ossature des équipes tango ferraillant dans le triste championnat de 2ème division des années fin 70/80, dans un immense stade L. Lagrange … seulement fréquenté par une poignée de fidèles supporters.

Après sa longue fidélité aux couleurs tango, il continua sa carrière à Chagny, puis Buxy, y ratant de peu une accession en Fédérale, pour la terminer entraîneur au RC Givry, y prônant son amour du beau jeu et … d’une défense solide (!).

Naturellement toujours supporter de Rugby, il manifestait ses encouragements tant au Rugby Tango Chalonnais qu’au Club Sportif Beaunois, club dans lequel son fils Jérémy officie régulièrement en équipe fanion. D’ailleurs, qui voit le fils … revoit Michel … tant le mimétisme est flagrant. Nous n’aborderons pas le surnom qui l’agaçait et qui l’a poursuivi tout au long de sa carrière … et après, d’ailleurs !!

Par ailleurs, il était fervent bouliste de l’Association la Boule d’Or et membre de l’Amicale des Anciens Tangos Chalonnais de laquelle il ne manquait aucun des rendez-vous, deux associations dans lesquelles sa disparition ne laissera que regrets et tristesse à l’aube de cette nouvelle saison qui se présente.

JP CRETIN

Président de l’Amicale des Anciens Tangos Chalonnais »