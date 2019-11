A l'occasion de la semaine européenne de réduction des déchets, le pôle environnement de la mairie de Saint-Marcel, a proposé plusieurs actions de sensibilisations auprès des écoles et le collège de la commune, des agents de la communes et d'autres ouvert au tout public :

- animation de sensibilisation dans les écoles

- visite centre de tri et enfouissement pour les agents de la commune

- visite centre de tri pour deux classes de CM2

- visite de vestiboutique par une classe du collège

- atelier cuisine anti-gaspi

- conférence presque zéro déchets

- atelier création de bee'z wrap (film alimentaire)

- Opération "Nettoyons la nature" pour les élèves de la commune

Les visites sont les meilleures des sensibilisations, c'est la réalité la plus concrète !

Voir le travail des personnes qui passent leurs journées au milieu des déchets, constater les erreurs qu'il peut avoir et se rendre compte de la quantité de déchets engendrés sur le secteur sont des notions qui poussent à la réflexion.

Ce jeudi 21 novembre, 150 enfants de l'école élémentaire Jean Desbois ont participé à une opération nettoyons la nature.

"Comme chaque année, ils ont récoltés une grande quantité de bouteilles plastiques et de bouteilles en verre... Il est effrayant de retrouver, à l'heure actuelle, ce type de déchets... surtout lorsque nous découvrons que la durée de vie d'une bouteille en plastique dans la nature peut-être de 1000 ans et jusqu'à 5000 ans pour une bouteille en verre. Comme chaque année, des moutons morts enfermés dans des sacs ont été retrouvés au bord de darse...

Malgré cela, la récolte a été beaucoup moins importante que les autres années... Les enfants ont été déçu d'avoir moins de travail mais réjouis que la nature soit plus propre." nous explique Laure Malaisé, référente du pôle environnent.