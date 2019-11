La ville de Saint-Marcel s'associe à la convention liant le collège Vivant Denon et le Handball Club Saint Marcel

Raymond Burdin, maire de Saint-Marcel a signé une convention liant la commune, le collège Vivant Denon et le Handball Club Saint Marcel. Neuf élèves de 6e et 6 élèves de 5e bénéficient de la convention afin d'effectuer dans les meilleures conditions leur scolarité et la pratique de leur sport fétiche qu'est le handball. Emploi du temps aménagé et mesures spécifiques sont mises en place avec toujours dans l'idée de renforcer leurs qualités individuelles et collectives. La convention a été signée en présence de Nathalie Couturier, adjointe au marie en charge des sports, Sophie Rollin - principale du collège, Thomas Pelka - Principal adjoint, Olivier Dionisius - Président du Handball Club et Alexandre Bureau - Professeur d'EPS.