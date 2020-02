MUNICIPALES - Raymond Burdin repart en campagne à Saint-Marcel

"Viscéralement attaché à Saint Marcel et à ses habitants, j'ai décidé de proposer de nouveau ma candidature pour les prochaines élections municipales et de m'investir avec la même énergie et la même volonté. Après le travail réalisé pendant ces six années, il me semble naturel et cohérent de poursuivre cette mission. Rencontrer, dialoguer, écouter, expliquer et aussi parfois savoir dire non, c'est le rôle du maire. C'est un investissement permanent et personnel, mais vraiment intéressant et enrichissant, c'est une véritable vocation.

Le maire influence aussi par les actions menées, le destin de sa ville.

Au service de la population pendant 35 ans en tant que sapeur pompier et durant six années de par ma fonction de maire, j'ai surement aimé être proche des habitants, des associations, des commerçants et artisans, être sur le terrain et disponible, c'est aussi dans ma nature.

Je suis fier et heureux de continuer à travailler avec 84% de l'équipe municipale qui repart avec moi, toujours aussi motivée et ambitieuse pour mener à bien ce qui a été commencé et pour conforter les très bonnes relations avec le Grand Chalon.

La nouvelle liste est complète et sera présentée en février. Elle se revendique sans étiquette et regroupe des sensibilités différentes, la seule politique qui nous motive, c'est d'être au service des San Marciaux.

Nous n'avons pas la prétention d'être mieux que d'autres, nous avons la volonté de faire au mieux pour les autres".

Raymond Burdin

Une réunion publique est annoncée le 10 mars à la salle Alfred Jarreau.

Photo info-chalon.com