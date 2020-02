Pour refaire vos clés électroniques de voiture à moindre coût, pensez à l'Espace Multi-services de Saint-Marcel

A l'image de Laurent Guyénot, patron de l'enseigne située à l'entrée de Saint-Marcel, ils ne sont pas nombreux en Saône et Loire à offrir ce service. Le clin d'oeil d'info-chalon.com.

Maroquinerie, gravure, vente... Depuis son arrivée à Saint-Marcel en 2005, Laurent Guyénot, patron de "Espaces Multiservices" s'est aussi lancé dans la programmation de clés de voitures anciennes et nouvelles générations. Il a progressé dans ce domaine car depuis 2015, il reproduit et reprogramme les télécommandes électroniques de voitures toutes marques. Une solution véritablement pratique en cas de perte et d'autant plus à moindre coût ! Il faudra malgré tout prévoir de laisser son véhicule sur place au minimum 2 heures le temps de procéder aux réglages.

Pour plus d'information et contact : 3 Rue Jean Henri Fabre, 71380 Saint-Marcel ou joignable au 03.85.96.72.69

Maéna GUYENOT