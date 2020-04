CORONAVIRUS - A Saint-Marcel, "Un service de courses, gratuit, a été organisé" précise Raymond Burdin

Le maire de Saint-Marcel a répondu aux questions d'info-chalon.com et précise l'organisation communale autour du coronavirus.

Comment s’organisent les services de la commune de Saint-Marcel face à cet épisode sans précédent ?

Un plan de continuité d’activité a été mis en place dès le 16 mars permettant de faire fonctionner la commune en mode « dégradé » et tout en continuant de répondre aux besoins prioritaires des administrés et des autorités.

- Accueil de la Mairie : l’accueil est fermé au public mais une permanence téléphonique (03 85 42 43 60) est organisée aux heures d’ouverture habituelles de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (notamment pour l’état civil)

- Accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire (soignants, …) : un accueil, centralisé à l’école maternelle Roger Balan, est organisé chaque jour avec des enseignants et du personnel municipal pour la garderie du matin et du soir et pour le temps du repas (à fournir). Les familles concernées doivent à prendre contact avec le service au 07 57 40 47 97

- Services administratifs : 2 à 4 agents sont présents, notamment pour le service des finances pour le paiement des factures

- Services techniques : deux agents assurent quotidiennement la propreté urbaine, l’entretien de la voirie, des espaces verts et des bâtiments (en cas de nécessité)

- Police municipale : les trois agents sont mobilisés et veillent au respect des mesures de confinement

- Marché hebdomadaire : une dérogation préfectorale ayant été obtenue, ce marché est ouvert le mercredi de 8h00 à 12h00 sous le contrôle des policiers municipaux

Pas trop d’absentéisme dans les services ?

Mise à part la dizaine d’agents mobilisée pour la continuité des services, tous les autres ont été placés en confinement. Aucun absentéisme n’est à déplorer.

Les personnes âgées étant les plus ciblées par le virus, qu’est-ce-qui a été mis en place pour répondre à l’urgence ?

- Résidence autonomie Hubiliac

Le Département 71, autorité délivrant les agréments nécessaires au fonctionnement de la résidence, a interdit les visites à compter du 26 mars.

Afin de préserver la santé des résidents, la direction avait toutefois anticipé la distribution des repas dans les logements (les repas n’étant plus pris collectivement) et le dépôt des courses par les familles dans un sas.

Afin de maintenir un lien entre les résidents et leurs proches, des temps d’échanges vidéo ont été organisés.

- CCAS (03 85 42 22 15)

Un service de courses, gratuit, a été organisé. Les personnes intéressées doivent contacter au 03 85 42 22 15.

Concernant les personnes âgées isolées et, plus généralement, les personnes fragilisées, un plan de vigilance a été mis en place par le biais d’appels téléphoniques des élus et par la mobilisation du réseau des voisins vigilants.

Les personnes en situation d’urgence sociale (aide alimentaire et prestations sociales) bénéficient d’un accompagnement du CCAS.

La majorité des interventions du service mandataire est maintenue, les auxiliaires de vie disposant toutes des équipements de protection nécessaires.

Tous les autres services du CCAS continuent (domiciliation des personnes, …).

Pour Raymond Burdin, "Cette situation est dramatique, elle perturbe notre dynamique" tout en évoquant des "influences sur le retard de nos chantiers et certainement sur le plan financier". Même si Saint-Marcel est la ville par excellence des maraîchers, le maire de Saint-Marce confie que " les jardins ont du mal d’être ensemencés par manque d’approvisionnement de plants et graines. Une bonne chose pour les marchés qui permettront de retrouver des produits frais".