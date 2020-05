Un village des créateurs en cours de création à Saint-Marcel

Avis à toutes celles et ceux qui veulent s'inscrire dans une dynamique collective. Le coup de coeur du jour sur info-chalon.com

Voilà une initiative qui méritait d'être amplifiée par l'intermédiaire d'info-chalon.com. L'Atelier des Fées, figure emblématique du commerce de Saint-Marcel, piloté par Leslie Saada, entend changer de dimension, en ces temps post-confinement. "C'est un village des créateurs" qui est ambitionné par la patronne des lieux, "l'idée c'est de faire un nouveau commerce qui a du sens. Ca fait des années que nous réfléchissons à ça et avec crise, la décision a été prise. Voir un commerce d'hyperproximité avec une vraie philosophie éco-responsable, sans aucun produit neuf, que des meubles transformés grâce à notre savoir-faire ou des meubles réparés qui peuvent retrouver une seconde vie. Le but étant d'éviter le gâchis, des vêtements seconde mai mais aussi sacs, chaussures seront également proposés sur site. Le Village des Créateurs recherche des créateurs en tout genre mais aussi des producteurs qui veulent s'inscrire dans cette démarche globale.

"Faire beau et local"

Leslie Saada l'assume clairement et montre sa motivation à vouloir proposer l'ancien cinéma de Saint-Marcel comme un nouveau lieu de création. "Ça va etre génial et je suis prête à imaginer pleins de choses du moment que c’est beau ou bon local et que la philosophie est là!" plaide la cheffe d'entreprise.

N'hésitez pas à prendre contact avec Leslie pour connaitre les modalités si l'idée vous intéresse. Contact [email protected] 06 75 69 54 93

L.G