Info-Chalon donne la parole aux Présidents des clubs sportifs du bassin chalonnais : aujourd’hui, Patrick Leclere, Président du FRSM (Football Réuni Saint Marcel)

Le FRSM en Régionale 1 et pourquoi pas ?

Info-chalon a interviewé Patrick Leclere, Président du club de football de Saint-Marcel :

Comment a été vécu le confinement par les sportifs de votre club ?

« Les joueurs ont vécu difficilement le confinement sur le plan sportif et les plus jeunes ont été frustrés de ne plus pouvoir fouler les terrains ! ».

En tant que Président, qu’avez-vous eu à apporter comme réponses pendant le confinement à vos licenciés et quelles relations avez-vous eu avec eux ?

« Tout d’abord, une bonne communication avec les membres du bureau et les éducateurs pour les licenciés et surtout de nombreuses explications pour le respect des consignes gouvernementales liées au confinement ! ».

Quelles ont été les questions récurrentes et les problématiques auxquelles votre club a dû s’adapter lors du confinement ?

« La mise en place de la cessation de toute activité du club depuis le 17 mars. C'est-à-dire mettre certains éducateurs salariés du club au chômage partiel, fermer définitivement les bureaux, sans compter l’absence des contacts physiques ! ».

Qu’est-ce que le confinement a engendré au point de vue sportif à votre club (classement, catégorie, promotion, montée etc…) ?

« La décision de mettre fin à tous les championnats. Ce qui a engendré de la part de la Ligue, de nous proposer une montée en Régionale 1 pour l’équipe A, ainsi qu’une montée pour l’équipe B en Régionale 2 et cela nous met dans l’embarras par rapport au budget de fonctionnement du club. Enfin l’absence de détection pour la section sportive de la rentrée au collège reste très dommageable pour les jeunes footballeurs comme pour le club ! ».

A combien estimez-vous les pertes pécuniaires de votre club à cause du Covid 19 et suite à l’annulation de toutes les rencontres sportives ?

« La perte financière est estimée environ entre 10 000 et 15 000 euros suite aux annulations successives du ‘Festi U13’ (en avril), du tournoi du 1er mai, du ‘Challenge Dany’s’, du concours de pétanque du club, de la brocante du club ainsi que d’autres activités qui étaient prévues. Je suis donc très inquiet pour la saison 2020/2021 pour boucler le budget surtout quand je pense que certains sponsors n’auront plus les moyens financiers pour nous soutenir ! ».

Comment entrevoyez-vous le déconfinement ?

« Par une reprise des activités sportives assez rapide. Je pense notamment courant du mois d’août afin de recommencer la vie sportive et les activités du club. J’espère et je souhaite aussi que le nombre de licenciés ne diminue pas pour la saison à venir. Mais de toute façon, nous attendrons le feu vert de la Mairie afin d’avoir des informations concrètes pour la reprise en toute légalité de notre activité sportive.

Etes-vous pour ou contre le déconfinement et pourquoi ?

« Je pense que la priorité, c’est que l’activité économique reprenne sans dommage tout en respectant les barrières sécuritaires afin de garder un esprit positif ! ».

Dés lors qu’il sera mis en place quelles seront les prérogatives de votre club ?

« Avec les membres du bureau, nous allons reprendre contact avec les éducateurs, les joueurs, les dirigeants et les parents. Ensuite, nous allons finaliser le staff technique de la saison à venir et installer également un groupe de travail de 10 personnes qui concernera l’ensemble des adhérents et parents. Pour terminer, nous déterminerons une date et nous préparerons alors notre Assemblée Générale afin de clôturer la saison 2019/2020.

J.P.B