Conseil municipal : le Covid-19 présent dans les discussions

Dix-sept questions étaient inscrites à l'ordre du jour de la réunion du Conseil municipal de Saint-Marcel, présidée par le maire Raymond Burdin, et, fait à signaler, toutes les décisions ont été prises à l'unanimité.

L’ombre du Covid-19 a plané sur la récente séance du Conseil municipal de Saint-Marcel. Pour la seconde fois les élus de la commune ont tenu leur réunion à la salle Alfred-Jarreau et le maire Raymond Burdin a d’ores et déjà annoncé que la prochaine séance aurait lieu le jeudi 8 juillet à nouveau dans la salle des fêtes. Mais surtout dans plusieurs dossiers et dans la seule question diverse posée par l’opposition on n’a pas manqué de parler des répercussions de la crise sanitaire provoquée par le Coronavirus.

Remboursement ou réduction

Conséquence du long confinement puis du déconfinement progressif, de nombreuses activités proposées par la Direction Enfance-Jeunesse-Famille, et par les services Education-Sport et Culture ont été interrompues à la mi-mars et ne reprendront pas d'ici la fin de l'année scolaire. Afin que les participants ne soient pas pénalisés par une situation indépendante de leur volonté, le Conseil municipal a voté le remboursement des frais d'inscription 2019-2020 sur demande pour les usagers ne souhaitant pas se réinscrire la prochaine année scolaire ou la réduction des frais d'inscription pour les personnes désirant s’inscrire à nouveau en 2020-2021.

Les élus ont aussi approuvé le principe d'une remise de 10% pour les enfants de Saint-Marcel sur le coût des activités qui vont être proposées durant les vacances d'été dans le cadre des accueils de loisirs. Après notamment avoir écouté Jean-François Kicinski. « Au regard du contexte actuel l'organisation des accueils de loisirs va être impactée par la rigueur du protocole sanitaire imposé par le ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse. Ce protocole va avoir des conséquences sur l'offre d'activités proposées aux enfants et va conduire à l'annulation de certaines sorties. Pour l'instant, le maximum des activités va se faire sur la commune. Elles seront programmées au jour le jour. On va faire le maximum pour que les enfants quand même prennent du plaisir » a expliqué l'adjoint en charge de la jeunesse. Tenant compte de la situation inédite, ils ont également fixé les différents tarifs du stage moto organisé du 3 au 7 août prochain sur la piste de la rue du Docteur Jeannin pour les jeunes de 8 à 15 ans par la Direction Enfance-Jeunesse-Famille.

Ça avance...

Il fut encore question du Covid-19, lorsque, avant que le maire ne lève la séance, Jean-Noël Despocq a interrogé, dans le cadre des questions diverses, Raymond Burdin sur l’état d’avancement des projets concernant respectivement l'école Roger-Balan et la salle Alfred-Jarreau.

Le chantier a repris et le transfert des trois classes de l'annexe Roger-Balan dans l'enceinte du groupe du même nom devrait être effectif courant 2021. Quant à la rénovation de la salle Alfred-Jarreau le dossier n’a pas pris trop de retard et les travaux devraient normalement débuter dans le dernier trimestre 2020 pour se terminer fin 2021.

Désignation des représentants

Une grande partie de la réunion a été consacrée à la désignation des représentants au sein des commissions municipales, puis dans les divers organismes et commissions extramunicipales.

Cinq commissions municipales, dont Raymond Burdin est président de droit, ont ainsi été formées.

- Commission des finances et des affaires économiques : Karine Plissonnier, Laure Collin, Gilles Seinger, Eric Bonnot, Chantal Flamand, Jean-Jacques Richard, Michel De Las Heras, Sylvie Rollet, Béatrice Deleury et Jean-Paul Terrier (majorité), Christine Louvel et François Lemond (opposition).

- Commission des équipements, des travaux publics, de l'urbanisme, des transports et de l'environnement : Jean-Pierre Girardeau, Serge Gonthey, Jean-François Kicinski, Michel Ronfard, Eric Bonnot, Louis Adrien Lagneau, Christine Brezins, Eric Boully, Jean-Paul Terrier et Jean-Jacques Richard (majorité), Pascale Audart et Gildas Chauvet (opposition).

- Commission de la vie associative, des affaires culturelles et sportives : Nathalie Gras, Nathalie Couturier, Sylvie Rollet, Béatrice Deleury, Michel De Las Heras, Serge Gonthey, Catherine Schied, Chantal Flamand, Karine Plissonnier et Laure Collin (majorité), Stéphanie Pacotte-Segaud et Jean-Noël Despocq (opposition).

- Commission des affaires sociales, scolaires et périscolaires : Jean-François Kicinski, Sylvie Rollet, Karine Plissonnier, Catherine Schied, Louis-Adrien Lagneau, Claudine Fèvre, Gilles Seinger, Jean-Pierre Girardeau, Christine Brezins et Béatrice Deleury (majorité), François Lemond et Jean-Noël Despocq (opposition).

- Commission municipale d'appel d'offres : titulaires : Jean-Pierre Girardeau, Karine Plissonnier, Michel Ronfard et Chantal Flamand (majorité), Gildas Chauvet (opposition); suppléants : Eric Boully, Jean-Jacques Richard, Laure Collin et Eric Bonnot (majorité), Pascale Audart (opposition).

Ont ensuite été désignés comme représentants de la commune :

Comité technique : titulaires : Raymond Burdin, Jean-Pierre Girardeau, Karine Plissonnier, Nathalie Gras; suppléants : Chantal Flamand, Serge Gonthey, Jean-Paul Terrier, Laure Collin.

Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : titulaires : Raymond Burdin, Jean-Pierre Girardeau, Karine Plissonnier, Nathalie Gras; suppléants : Chantal Flamand, Serge Gonthey, Jean-Paul Terrier, Laure Collin.

SYDESL : titulaire : Jean-Pierre Girardeau; suppléant : Jean-Jacques Richard.

Conseil d'établissement de la résidence pour personnes âgées : Sylvie Rollet.

Conseils d'écoles des groupes scolaires Roger-Balan et Jean-Desbois : Jean-François Kicinski.

Conseil d'administration du collège Vivant-Denon : titulaire : Jean-François Kicinski ; suppléante : Catherine Schied.

Comité de jumelage : Michel De Las Heras, Catherine Schied, Gilles Seinger, Serge Gonthey et Jean-François Kicinski (majorité), Pascale Audart (opposition).

Sécurité routière : Raymond Burdin.

Fédération des sites clunisiens : Nathalie Gras, Christine Brezins.

Résidence Georges-Fauconnet (AMEC) : Jean-François Kicinski.

Correspondant chargé des questions de défense : Louis-Adrien Lagneau.

Commission locale de l'habitat (CLH) et Commission locale de l'amélioration de l'habitat (CLAH) : Sylvie Rollet.

Fonds départemental d'aide à la vie associative (FDAVAL) : Nathalie Gras, Nathalie Couturier.

Entente intercommunale Enfance-Jeunesse : Raymond Burdin, Karine Plissonnier, Jean-François Kicinski.

Entente intercommunale pour la gestion des cimetières et de l'église : Raymond Burdin, Serge Gonthey, Jean-Pierre Girardeau.

Conseil consultatif du Centre de première intervention : titulaires : Raymond Burdin, Michel De Las Heras et Claudine Fèvre (majorité), Christine Louvel (opposition); suppléants : Chantal Flamand, Eric Boully et Louis-Adrien Lagneau (majorité), Gildas Chauvet (opposition).

Comité local d'information et de concertation (CLIC) : Serge Gonthey.

Territoires numériques Bourgogne Franche-Comté (e-Bourgogne) : Gilles Seinger.

Association syndicale des digues de la Saône des communes de Châtenoy-en-Bresse, Chalon-sur-Saône, Epervans et Saint-Marcel : titulaire : Jean-Pierre Girardeau; suppléant : Louis-Adrien Lagneau.

Groupe régional de santé publique de Bourgogne : Sylvie Rollet.

Commission départementale d'aménagement commercial : Karine Plissonnier, Jean-Pierre Girardeau, Gilles Seinger, Chantal Flamand, Michel Ronfard.

Commission de sécurité : Claudine Fèvre, Jean-Pierre Girardeau, Louis-Adrien Lagneau.

Plan communal de sauvegarde - comité de pilotage : Jean-Pierre Girardeau, Jean-Paul Terrier, Gilles Seinger.

Concours des balcons et maisons fleuris : Eric Bonnot, Christine Brezins, Louis-Adrien Lagneau, Michel De Las Heras, Michel Ronfard et Claudine Fèvre (majorité), Stéphanie Pacotte-Segaud (opposition).

Ont été désignés également les cinq élus appelés à siéger au sein du conseil d'administration du CCAS. Il s'agit de Sylvie Rollet, Catherine Schied, Béatrice Deleury et Chantal Flamand (majorité) et Christine Louvel (opposition). Le CCAS, dont Raymond Burdin est président de droit, sera complété par cinq membres nommés par les associations.

En début de séance le Conseil municipal avait délibéré sur l'exercice du droit à formation de ses membres. Chaque élu peut en faire la demande de manière individuelle. Le programme n'est pas encore tout-à-fait déterminé mais devrait être axé sur les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des élus locaux, sur les missions de la collectivité, sur l'environnement local et sur le champ de compétence des élus.

Et pour terminer une bonne nouvelle : l'assemblée communale a adopté les tarifs publics, applicables à compter du 1er septembre 2020, concernant les activités des services Jeunesse-Culture, Enfance-Famille, Sport et Bibliothèque se déroulant durant l'année scolaire. Et ceux-ci ne bougent pas en 2020-2021...

Gabriel-Henri THEULOT