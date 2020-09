La fête foraine de Saint-Marcel bien au rendez-vous dès ce vendredi

C'est une fête patronale quelque peu amoindrie qui se joue tout au long du week-end.

Dès ce vendredi soir, et en accord avec les services de l'Etat, la ville de Saint-Marcel propose sa traditionnelle fête foraine à l'endroit habituel. Les forains et manèges vous attendent afin de passer un agréable moment. Bien évidemment les gestes sanitaires sont à appliquer et notament le port du masque. Bonne fête patronale à toutes et à tous.