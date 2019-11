Jean-Claude Wiéderlé expose son œuvre photographique à la mairie de St Rémy jusqu’au 6 décembre.

Le 8 novembre, en présence des élus municipaux, les San Rémois ont pu assister à l’inauguration de cette exposition consacrée au street art.

De prime abord, rien ne prédestinait M. Wiéderlé à la photographie d’art. Sa formation de visiteur médical ne le préparait pas au monde artistique. Pourtant, dans sa jeunesse des signes avant-coureurs montraient son goût pour l’art. Il peignait et s’intéressait à l’impressionnisme et au cubisme. Van Gogh et Ben Nicholson l’influencèrent. Il eut même la joie d’exposer ses peintures à l’huile dans les années 60 au Raincy et dans une galerie parisienne.

Néanmoins, il poursuivit ses études dans la capitale pour entrer dans la vie active. En 1974, il s’installa en Bourgogne et travailla pour un laboratoire pharmaceutique.

C’est à la retraite que son goût artistique le conduisit vers la photo.

Jean-Claude Wiéderlé confie « je pars à la chasse et je photographie des moments, des situations insolites de la vie ou des scènes esthétiques ».

Quand il sut que la halle Freyssinet de Chalon-sur-Saône était vouée à la destruction, il décida de faire des clichés des graffiti qui décoraient les murs de cette friche industrielle.

« C’est de l’art à part entière et j’ai souhaitais immortaliser ces œuvres pour lesquelles j’ai eu un véritable coup de cœur » expliqua-t-il.

Sur l’invitation de la mairie de St Rémy, M. Wiéderlé expose 14 images argentiques qui mettent en scène les peintures urbaines de cette ancienne halle.

Vendredi soir, à l’occasion du vernissage, la maire, Florence Plissonnier, et Amélie Vion, adjointe en charge de la culture et de l’environnement ont inaugré officiellement l’exposition, saluant leur collaboration avec M. Wiederlé, son travail et son regard d’artiste.

Le photographe remercia à son tour chaleureusement les membres du conseil municipal et Marvine Cantin du service culture et communication pour avoir organisé cette exposition. « Cela me donne le plaisir de partager l’émotion et le côté esthétique que représentent ces peintures » précisa-t-il. Après ces déclarations, les invités partagèrent un moment de convivialité autour d’un verre de l’amitié.