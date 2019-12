Bien sous tous rapports, le marche de Noël du Foyer Arcadie s'en remettra le 6 décembre à votre éthique de la vertu

Passage obligé et nec plus ultra en interne, l’épiphénomène qu’est le marché de Noël du Foyer de vie Arcadie pour adultes handicapés est sur le point de reprendre du service, au n° 43 de la route de Taisey à Saint-Rémy. Il ouvrira ses portes au grand public et à ses partenaires de 10h30 à 18h ce vendredi 6 décembre, histoire de montrer de quel bois on se chauffe à l’intérieur de la structure. Ca vaudra indiscutablement le détour, et tous les goûts disposeront de leur pitance…