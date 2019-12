Hermine Prudent a décidé de devenir chef d’entreprise. En cela, les épreuves du passé l’ont aidée à sauter le pas !

En 2010, Hermine sort de l’école PIGIER diplôme d’esthétique en poche, ce qui lui permet de travailler rapidement en institut. Mais… suite à la perte de cet emploi, elle devient vendeuse dans le prêt-à-porter et ce, pendant 4 ans.



Elle ne travaille plus dans son domaine de prédilection, cependant la vie continue avec des hauts… des bas… et parmi les bonheurs, arrivent 2 petits bouts de chou et… toujours cette envie viscérale de travailler dans le domaine de l’esthétique.



L’opportunité lui est donnée d’acquérir un institut place du pont paron, la chance d’évoluer à nouveau dans un domaine qui la passionne, en étant sa propre patronne ! Hermine ouvre donc sa boutique « l’Institut » en mai dernier, et insuffle un air de nouveauté en proposant à sa clientèle une nouvelle prestation : l’onglerie.



Et pour vivre avec son temps, Hermine vous propose de prendre vos rendez-vous en ligne et de la suivre sur Facebook

l’institut - 102, rue auguste Martin - 71100 St Rémy – 03.85.93.64.06