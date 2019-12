L’arrivée de Lydia va permettre à Laetitia d’offrir de nouvelles prestations chez LB Studio !

Lydia est récemment arrivée en renfort auprès de Laetitia chez « LB Studio ».

Une précieuse collaboration qui va permettre à ses 2 passionnées de coiffure de proposer 3 nouvelles prestations dès le 1ertrimestre 2020 au sein de ce salon de coiffure mixte :

- La coloration 100% végétale qui ravira les personnes souhaitant une coloration naturelle (la coloration « classique » sera toujours de mise).

- Un moment détente avec un massage relaxant seule ou à 2.

- Un soin capillaire brésilien à base de produits naturels pour soigner, lisser et embellir durablement votre chevelure indisciplinée ou abîmée, qui facilitera le coiffage à la maison

Toujours en quête des dernières tendances et surtout afin d’offrir le meilleur à leur clientèle, Laetitia et Lydia sont régulièrement formées à Lyon et à Paris entre autre.

LB Studio, niché au cœur de Taisey, petit hameau de Saint Rémy, est aménagé tel un salon/appartement où règne calme, douceur et bonne humeur afin que le client y soit comme chez lui le temps d’une parenthèse beauté et gourmande !

CLIQUEZ LÀ pour en savoir plus sur LB STUDIO

LB Studio, 3 rue Georges Musy – Taisey à St Rémy (03 85 93 20 51)