Un Sophora du Japon planté au collège de Saint-Rémy

Le fameux arbre à miel est le premier qui a été symboliquement planté ce vendredi au collège Pasteur de Saint-Rémy. Un arbre qui se place dans le plan de reboisement voulu par le département de Saône et Loire.

La symbolique est forte en faisant le choix d'un Sophora du Japon. Catherine Amiot, Conseillère départementale de Saône et Loire qui présentait l'opération "gourde en inox" pour les élèves de 6e a souligné la contrepartie liée à un arbre planté pour chaque gourde distribuée. C'est dire qu'avec les 6000 gourdes qui vont être distribuées à l'occasion de cette rentrée scolaire aux 6e du département, ce sont 6000 arbres qui vont être plantées en lien avec l'entreprise Arbol et la Fondation Plantons pour l'Avenir. Rappelons que le département de Saône et Loire entend d'ici 2030 planter quelques 600 000 arbres. Cerise sur le gâteau, le Sophora a la faculté d'être considéré comme l'arbre à miel, avec une capacité d'avoir une saison florifère en plein été, au moment où les insectes butineurs sont à la recherche du moindre aliment. "C'est aussi une réponse à la défense de la biodiversité" a souligné l'élue départementale. Pour l'occasion, l'arbre a été planté en pot mais rejoindra au fil des mois un terrain plus propice à son épanouissement au sein de l'établissement de Saint-Rémy.

Laurent Guillaumé