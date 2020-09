SUSPICION DE MALTRAITANCE EHPAD des Terres de Diane - Une réunion sur le sujet programmée semaine prochaine

Après l'alerte lancée par le syndicat CGT ce mardi, et publiée sur info-chalon.com, les choses semblent avoir pris un coup d'accélérateur ce mercredi. Une réunion devrait se tenir mardi prochain en présence de la direction de l'établissement, du conseil de surveillance et de la direction du Groupement Hospitalier de Territoire Nord Saône et Loire. Alors que les policiers chalonnais sont intervenus à deux reprises sur l'établissement au cours de l'été afin de procéder à des collectes de témoignage, le Procureur de la République a été saisi conformément à l'article 40 du code de procédure pénale dès lors qu'il y a soupçon de mise en danger d'autrui. Pour le moment, ni les uns ni les autres n'ont souhaité communiquer des éléments de l'enquête.

Suite à cette première étape, ce sont 4 aides-soignantes et une infirmière qui ont été mises à pied à titre conservatoire, le temps de l'instruction de l'enquête sans qu'aucun élément ne soit retenu contre eux. Il est à préciser qu'il s'agit que d'un seul service de l'EHPAD des Terres de Diane qui est visé. La CGT demande depuis plusieurs semaines la transparence absolue sur ces agissements et surtout que toute la lumière soit faite au plus vite, afin que ce ne soit pas tout l'établissement qui soit victime auprès de l'opinion publique. A noter que ce sont des lettres anonymes qui ont alerté les uns et les autres sur la situation. Info-chalon.com vous tiendra informé des suites.

L.G