La création-reprise d’entreprise crée l’événement en Saône-et-Loire

La Semaine Régionale de la Création-Reprise d’Entreprise, organisée par les 8 Chambres de Commerce et d’Industrie et les 8 Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne Franche-Comté, se déroulera du 18 au 22 novembre dans l’ensemble de la région, sur 8 départements et 21 sites.