Le Parc des Oiseaux lance un financement participatif pour la réalisation du Programme Barnabé, son futur Centre de reproduction spécialisé d’espèces menacées

Ses compétences techniques et son expérience sur l’élevage sont mises à profit dans le Programme Barnabé.

En 50 ans d’existence, le Parc a acquis une expérience et un savoir-faire reconnus internationalement, sur la reproduction d’espèces menacées (pélicans, calaos, vautours...).

LES INFRASTRUCTURES

Le Programme Barnabé nécessitera la création d’une vingtaine de volières et abris (intérieurs et extérieurs) ainsi que d’une cuisine et de locaux techniques dédiés.

Il profitera par ailleurs des infrastructures du Parc des Oiseaux telles que la Nurserie et la clinique vétérinaire. L’investissement initial est estimé à 150 000 euros