ECONOMIE SAONE ET LOIRE - Après deux ans de présidence intérimaire, Jean Vient cède la main de la CPME Saône et Loire

Parole tenue pour le Président Jean Vient. Celui qui avait assuré la présidence intérimaire après une série de problèmes internes au mouvement patronal Saône et Loirien, a décidé de passer le relai. Les explications d'info-chalon.com.

Il est loin le temps d'une situation explosive au sein du mouvement patronal CPME Saône et Loire. On se rappelle ces moments de tensions au sortir de l'hiver 2017. Jean Vient, figure entrepreneuriale chalonnaise et ancien Président de la structure, avait été plébiscité pour remettre de l'ordre dans la maison et éteindre l'incendie. Mission remplie et avec un certain brio pourrait-on dire. En l'espace de deux ans, là où le nombre d'adhérents avait fondu comme neige au soleil, Jean Vient entouré d'un conseil d'administration restreint a réussi à remettre les pendules à l'heure. Aujourd'hui, le mouvement patronal Saône et Loirien affiche quelques 400 adhérents avec des entreprises qui vont de 0 à 350 salariés, dans tous les secteurs économiques et notamment au sein des professions libérales ces dernières années.

A l'âge de 72 ans, Jean Vient se devait de passer le relai. Il ne présentera donc pas sa candidature à un nouveau mandat, d'autant plus que les statuts interdisent le seuil au-delà du 70e anniversaire. Il faudra attendre le 30 janvier pour une assemblée générale qui se tiendra dans les salons du Colisée, dans le cadre de la 2e Edition de la journée annuelle des adhérents et partenaires.

En attendant, Jean Vient peut remettre les clés d'une maison qu'il connait bien, après avoir apaisé le vent chaud qui soufflait, et après avoir à son actif un certain nombre d'évènements à l'image du déplacement d'une délégation d'entrepreneurs à Brest, il y a quelques mois. Un déplacement qui avait permis aux adhérents de prendre toutes les dimensions de la diversité de l'entrepreneuriat Français et de ses débouchés.

Laurent Guillaumé

Le rendez-vous du 30 janvier est ouvert à toutes et tous mais sur inscription préalable