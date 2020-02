ECONOMIE SAONE ET LOIRE - Thierry Buatois prend les commandes de la CPME 71

C'est à Chalon sur Saône, ce jeudi soir, que Thierry Buatois, patron de la SEI, située à Crissey, a été élu pour succéder à Jean Vient, comme Président de la CPME 71.

A 60 ans, Thierry Buatois vient d'inscrire une nouvelle page à son CV. Le patron Crissotin du groupe SEI, qui emploie plus de 100 salariés a été élu comme nouveau patron de la CPME. Figurant dans le conseil d'administration restreint, mis en place au lendemain de la crise qui avait secoué l'organisation patronale de Saône et Loire, Thierry Buatois oeuvrait jusqu'à présent en qualité de trésorier. Seul candidat à la présidence, Jean Vient étant frappé par la limite d'âge statutaire, Thierry Buatois aura à coeur de maintenir le cap qui a permis le redressement de l'organisation qui aujourd'hui totalise un peu moins de 400 établissements répartis notamment sur les secteurs de Chalon sur Saône / Mâcon et Le Creusot/Montceau les Mines. Des établissements qui vont de 0 à 350 salariés avec désormais une large place accordée aux professions libérales.

"Tout comme vous, je suis un chef d'entreprise à part entière... pas un petit patron, chez nous ça n'existe pas" a-t-il lancé à l'assemblée, en guise de premiers mots, avant de rappeler sa volonté d'avoir "un conseil d'administration Président et pas un Président de Conseil d'Administration", "renforcer l'influence de notre organisation en légitimité et en reconnaissance".

Première étape pour le nouveau Président, c'est sera celle de gérer le déménagement dans des locaux plus adaptés, en zone verte à Châtenoy le Royal.

Laurent Guillaumé