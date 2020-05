Un nouveau patron pour la direction des Finances Publiques en Saône et Loire

A 57 ans, Franck Lévêque prend les commandes d'une administration composée de 700 agents.

En pleine phase de crise sanitaire sans précédents dans nos temps récents, Franck Lévêque, nouveau directeur départemental des Finances Publiques est depuis trois semaines à la tête du département. Agé de 57 ans, comptable de formation, Franck Lévêque a déja bien roulé sa bosse à travers l'hexagone et même au-delà puisque passé par la case Guyane au cours de sa longue carrière professionnelle. C'est donc en Saône et Loire qu'il revient, alors qu'il avait d'ailleurs débuté sa carrière à Mâcon. Préalablement, adjoint au Directeur Régional Rhône-Alpes des Finances Publiques, se félicite d'être en Saône et Loire, "c'est une direction qui a la réputation de bien travailler".

250 agents en présentiel le temps du confinement

En pleine crise sanitaire, Franck Lévêque a pu mesurer la mobilisation de ses agents avec sur les 700, 250 qui ont assuré en présentiel une continuité de service public. "Nous entamons une phase de reprise progressive même si 10 à 15 % des agents poursuivront le télétravail compte tenu de risques liés à des pathologies personnelles".

Une prime annoncée pour juillet

Pour celles et ceux qui ont poursuivi leurs missions malgré le confinement, c'est une prime forfaitaire annoncée sur la paye de juillet. Une prime qui "sera soit de 1000, 660, 330 ou 0" , en fonction du taux de présence et du travail effectué.

Une réouverture au public pas encore actée

Pour le moment et malgré la campagne de déclarations des revenus, Franck Lévêque se veut encore prudent sur la réouverture au public. "L'accueil téléphonique est clairement privilégié ainsi que la déclaration classique en automatique avec l'accord du déclarant".

Laurent Guillaumé