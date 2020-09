Fermeture exceptionnelle au public du bureau de la CCI à Chalon, pour cause de déménagement

Les 28 et 29 septembre

Nous vous informons que le bureau de la CCI de Saône-et-Loire à Chalon-sur-Saône (1 avenue de Verdun) sera exceptionnellement fermé au public les 28 et 29 septembre, en raison de son déménagement.

L’ensemble des services de la CCI seront hébergés dans le bâtiment « Média Pôle », qui devient de fait le bureau chalonnais de la CCI de Saône-et-Loire. Le bâtiment regroupera le service formation CCI Formation et l’Ecole de Gestion et de Commerce EGC Centrest.

Nous aurons l’occasion, au cours d’une prochaine conférence de presse, de revenir plus en détail sur ce déménagement, sur les travaux de rénovation du bâtiment et sur l’installation de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat à proximité, constituant ainsi un « pôle consulaire » à Chalon-sur-Saône.

La réouverture de la CCI au public est programmée le mercredi 30 septembre aux horaires habituels

Merci par avance de bien vouloir en informer vos lecteurs.

Cordialement.

La CCI de Saône-et-Loire